Kifakadtak az Economistnak a német biztonságpolitikai szakértők: Amit Németország művel, az nem stratégia

Németország unalmas választási kampánya biztonsági kockázatot jelent, a választók nem is tudják, milyen nehéz döntéseket kell hozniuk február 23-án – figyelmeztet hosszú elemzésében az Economist.

A tekintélyes liberális lap jelzi: Olaf Scholznak csak részlegesen sikerült megvalósítania a korszakváltást, amit 2022 februárjában megígért.

Ugyan a német fősodratú pártok mindegyike elkötelezte magát a kétszázalékos katonai költésre vonatkozó NATO-célszám mellett, ám Németországnak látványosan nem sikerült „levetkőznie a félénkséget, ami régóta jellemezte külpolitikai álláspontját”. „Amint az oroszok levonultak Kijev alól, és a harcok Ukrajna keleti részére koncentrálódtak, minden visszaállt békeüzemmódba” – panaszolta a lapnak Carlo Masala ismert német biztonságpolitikai szakértő, a müncheni Bundeswehr Egyetem professzora, aki szerint az,

amit Németország most csinál, hogy „egyszerűen azt mondják, hogy Ukrajnának nem szabad veszítenie és Oroszországnak nem szabad győznie, az nem stratégia”.

A német biztonságpolitikai elkényelmesedést az Economist szerint az is mutatja, hogy a Boris Pistorius védelmi miniszter által útjára indított létszámemelési program a Bundeswehrnél a Scholz-kormány novemberi bukásával együtt kimúlt. Nico Lange, a német védelmi minisztérium Economistnak nyilatkozó korábbi tisztviselője egyenesen úgy fogalmaz: a Bundeswehr és a védelmi minisztérium reformjának programja „legjobb esetben félkész”. Lange azt is kifogásolja, hogy a német politika semmiféle megoldást nem kínál arra, hogy a világ egyre protekcionistábbá válása egzisztenciális fenyegetést jelent a német exportgazdaságnak. „Égető szükségünk van egy új külpolitikára, és ezzel senki sem kampányol. Ez súlyos hiba, biztonsági kockázatnak is nevezném” – mondja a korábbi védelmi minisztériumi szakember.

Az Economist arról is ír: Németországot kísérti az is, hogy az Egyesült Államok feltehetőleg fel fog lépni azzal az igénnyel, hogy az európaiak – mindenekelőtt Németország – segítsenek egy esetleges ukrajnai megállapodás katonai biztosításában. Németországban eközben a közhangulat olyan, hogy a politikai spektrum szinte egésze fenntartaná vagy növelné is Ukrajna támogatását akár az ukrán katonák kiképzése, akár az ukrán EU-s ambíciók támogatása vonatkozásában –

„de odaküldeni a bajba német katonákat már más tészta”.

„Mi van, ha Oroszország megöli négy katonánkat?” – teszi fel a kérdést az Economistnak nyilatkozó, jelenleg is hivatalban lévő német köztisztviselő, aki hozzáteszi azt is, hogy „ha Ukrajna támogatása és a NATO egyben tartása állnak egymással szemben, Németország hezitálás nélkül utóbbit fogja választani.”