„A szavazatok 45 százalékával a mandátumok 52 százalékát szerezte meg a történelme második legrosszabb eredményét elérő CDU/CSU és a történelme legrosszabb eredményét elérő SPD a tegnapi német választáson. Ennek ellenére gyors kormányalakítás várható, s a koalíció is relatíve stabil lesz. A legnagyobb zsaroló potenciálja a bajor CSU-nak lesz, amely a mandátumok közel 7 százalékával bármikor megbuktathatja majd a Merz-kormányt.

Magyar szempontból remek hír, hogy a Zöldeknek nem lesz befolyása a következő kormányra, hogy a migrációs politikában fordulat várható a németeknél (Merz évtizedek óta másként gondolkodik erről, mint Merkel) és hogy az új német kancellár, Friedrich Merz talpra állíthatja a német gazdaságot (az Orbán-recepttel, adócsökkentéssel).

Ugyanakkor az új kabinet is minden jel szerint háborúpárti lesz, nehéz fegyverzetetet is küldhet Ukrajnának és az USA-val, illetve Trumppal való konfliktust is felvállalja majd Ukrajna érdekében. Az európai együttműködésre nehéz időszak vár.

Végül az AfD 10,3 millió szavazata is figyelmet érdemel. A protestpárt a mandátumok 24 százalékával a második legnagyobb erő lesz a Bundestagban, de a kormánykoalícióba biztosan nem veszik be egyelőre. Kérdés, hogy a párt hogyan dolgozza fel ezt a felemás eredményt. Most dől el, hogy a radikálisok és szélsőségesek, vagy a Weidel által képviselt, kormány- és koalícióképes erőt kívánók kerekednek-e felül. Ha az utóbbiak erősödnek meg, néhány év múlva kormányerő lehet az AfD. Továbbra is jó befektetésnek látszik Orbán Viktor részéről a kapcsolatok elmélyítése: Európában és Németországban is fontos erő lesz az AfD.”

Nyitókép: INA FASSBENDER / AFP