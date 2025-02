„A címben szereplő kifejezést sokat hallhattuk az elmúlt 14-15 évben, ha a Magyarországgal kapcsolatos vitákról volt szó. Általában azok az NGO-k és rájuk csatlakozó politikusok állították ezt, amelyek és akik – mint utóbb kiderült – nagyban függtek az amerikai kormány által a USAID-en keresztül kapott támogatásoktól. Most azonban fordul a kocka.

A demokrácia ugyanis a Nyugat egyre több országában megmutatja a valódi, szebbik arcát. Trump győzelmével véget ér az az időszak, amikor senki által meg nem választott szervezetek mondják, vagy mondták meg, ki milyen szabályok szerint játszik és hogy mit kell gondolnunk jóról, vagy rosszról.

A USAID a Soros-birodalommal – és Európában az Uniós intézményrendszerrel – kiegészülve egy nagyon komoly hálózatot épített ki. Az általuk pénzelt szervezetek egy jól működő, pókhálószerű rendszert alkottak, amelyben egymásra hivatkozva végeztek tudományosnak beállított, valójában nyers politikai célokat és érdekeket szolgáló kutatásokat, készítettek jelentéseket és állítottak össze mindenféle indexeket.

Aztán egymást jól körbehivatkozva újabbakat készítettek, amelyek aztán már politikai szinten is hivatkozási alapot jelentettek. Mi, magyarok jól ismerjük ezt a rendszert, hiszen most is erre hivatkozva tartanak vissza tőlünk több ezer milliárd forintnyi, egyébként nekünk jogosan járó Uniós forrást.

Az pedig a sors fura fintora, hogy mindezt azok teszik a demokrácia védelmére hivatkozva, akiknek valójában semmi közük nincs a demokráciához.”

