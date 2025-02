„Az amerikai béketörekvések láttán a nyugat-európai vezetők csak pislognak, mint hal a szatyorban

Orbán Viktor az elmúlt hónapokban minden erőfeszítést megtett, hogy a kulcsszereplők részéről hajlandóság mutatkozzon a béketárgyalásra és figyelmeztette az Európai Uniót is, hogy jobb részese lenni a folyamatoknak, mint csupán elszenvedni azt.

Mindezek ellenére most a nemzetközi sajtó az nyugat-európai politikusok hápogásától hangos. Kapkodják a fejüket, és nem értik, hogy mi történik körülöttük. Azt mondják, hogy nélkülük nem egyeztethet Amerika a békéről.

Pedig Orbán Viktor már 2023. decemberében, a miniszterelnök szokásos nemzetközi sajtótájékoztatóján figyelmeztette a nyugati vezetőket, hogy ez fog történni:

»Legyen tűzszünet minél hamarabb, és utána jöjjenek a tárgyalások. Itt Európát fenyegeti egy veszély. Hogyha Európa nem lép be, és nem kezd tárgyalásokat, akkor a végén az oroszok az amerikaiakkal fognak megegyezni Európa feje fölött.«

Erről szólt a tavalyi évben levezényelt, feszített tempójú békemisszió is, melynek első ütemét követően Orbán Viktor 10 pontból álló levelet küldött Charles Michelnek. A magyar miniszterelnök megírta hónapokkal előre, hogy milyen változások várhatók a világpolitikában:

1. A háborús konfliktus intenzitása várhatóan radikálisan fokozódni fog.

2. Mivel a harcoló felek nem mutattak hajlandóságot a béketárgyalásokra vagy tűzszüneti kezdeményezésekre önmaguktól, ezért külső szereplők beavatkozása nélkül nem várható enyhülés.

3. Három globális szereplő képes befolyásolni az eseményeket: az Európai Unió, az Egyesült Államok és Kína.

4. Kína hivatalosan tűzszünetet és béketárgyalásokat sürget, de csak akkor fog aktívabb szerepet vállalni, ha biztos a sikerben, ami jelenleg nem adott.

5. Az Egyesült Államokban a választási kampány dominálta a politikai napirendet, ezért a Biden-adminisztráció nem tud változtatni a háborúpárti politikán.

6. Ha Donald Trump megnyeri a választásokat, várhatóan azonnal békeközvetítő szerepben fog fellépni.

7. Trump győzelme után az USA az ukrajnai háború finanszírozásában kisebb terheket fog vállalni, így az Amerika és az EU közötti pénzügyi tehermegoszlás jelentősen átalakulhat, az EU számára kedvezőtlen irányba.

8. Európa eddig az demokrata háborúpárti politikát követte saját stratégia nélkül. Ebben a világpolitikai vákuumban lehetőség nyílt egy önállóbb, béketárgyalásokra törekvő politika kialakítására.

9. A magyar miniszterelnök javasolta az Ukrajnával fenntartott kapcsolatok mellett a diplomáciai csatornák újranyitását Oroszország irányába.

10. Az összefoglalót azzal a céllal készítette, hogy alapjául szolgáljon az EU vezetői számára készített javaslatoknak.

Az európai háborúpártiságnak most meglett a böjtje, az amerikaiak megkezdték a folyamatot, az EU nélkül.

Azok, akik korábban a háború folytatása mellett kardoskodtak, most helyet követelnek az asztalnál. A tárgyalóasztalnál lévő helyeket viszont nem osztogatják, azokért meg kell harcolni. Végre Nyugat-Európában is ideje kijönni a háborús pszichózisból és megkezdeni a közös gondolkodást a béke előmozdítása érdekében!”

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

