Nos, ez a Fidesz a napokban hivatalos látogatáson fogadja az AfD kancellárjelöltjét, Alice Weidelt, aki – annak ellenére, hogy pártja egy vállaltan szélsőséges, kirekesztő politikát folytató szervezet – a magánéletében egyébként leszbikus kapcsolatban él egy Srí Lanka-i származású hölggyel, ráadásul nem is Németországban, hanem egy svájci kisvárosban, és boldogan (nyilván példaértékűen is) együtt nevelnek két fiúgyermeket. Utóbbi, szerető közösséget a magyar kormánypárt által írt alkotmány családnak ugyan nem ismerné el, de alkotmányellenes módon adjuk meg nekik, hogy Weidel asszony és párja, valamint gyermekeik egy boldog, német családban élnek. Szavaimban sem irónia, sem provokáció nincs, egyszerűen annak az abszurditásnak a rögzítése, amelyben egyébként a Fidesz elvakult, groteszk és bántalmazó politikája miatt jelenleg is élünk. Engem aztán rettenetesen nem érdekel, hogy az AfD kancellárjelöltje milyen párkapcsolatban él, ahogyan láthatóan a Fidesz-kormányt és rajongótáborát sem érdekli, hiszen benne/bennük látják az új Németország jövőjét – ehhez képest mindenki más esetében pedig nemcsak hogy érdekli a hatalmasokat, hogy hogyan él, de még meg is akarja mondani, hogy hogyan kellene neki. Ilyen kifacsartság is csak NERisztánban lehetséges.”

Nyitóképen: Alice Weidel AfD-társelnök, fotó: Fabian Sommer / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP