Veszélyes vizekre evezett Zelenszkij: baljós következményekkel járhat, ha ujjat húz Magyarországgal

A lap ennek kapcsán leszögezte, hogy a Török Áramlat Oroszországból Törökországba, majd onnan Magyarországra tartó gázvezeték, amelyen a hazai földgázimport döntő része is érkezik, sőt, mióta az Ukrajnán keresztüli gáztranzit leállt, részben ennek a vezetéknek köszönhető az is, hogy hazánk képes segíteni Szlovákia ellátását is.

Az évi 31,5 milliárd köbméter kapacitású gázvezeték a Fekete-tenger mélyén fut, ám Magyarországot már ennél kisebb kapacitás mellett éri el.

A vezeték kulcsfontosságú szerepet tölt be hazánk energiabiztonsága szempontjából.

Veszélyes helyzet állt elő

Különösen aggasztó, hogy az elmúlt napokban Ukrajna dróntámadást hajtott végre a vezeték oroszországi szakasza ellen.

A 2021-ben átadott vezeték lehetővé teszi, hogy az ukrán tranzitútvonal elzárása után is olcsó orosz gázhoz jusson Magyarország, ami a jelenlegi helyzetben Közép-Európa gázkereskedelmi központjává is teszi hazánkat. A vezetéken évi 7-8 milliárd köbméter földgáz érkezik hazánkba, ami már közelíti a teljes éves fogyasztást.

Nem véletlenül nevezte a miniszterelnök a vezetéket a magyar gazdaság ütőerének.

