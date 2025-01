Újabb bombafenyegetés több mint 200 iskolában

Az ország legtöbb iskolájában felfüggesztették a tanítást, de a rendőrség szerint a valós veszély kockázata alacsony, és nincs ok a pánikra.

„Ez egy általános üzenet, és nem egy konkrét oktatási intézménynek volt címezve. Hasonló üzenetek külföldön is voltak, például Magyarországon. Ezért mi is alacsonyra értékeltük a fenyegetettségi szintet” – mondta Primoz Ogrinc, a szlovén rendőrség főigazgatóságának munkatársa, hozzátéve, hogy a rendőrök jelenleg is az intézmények átkutatását végzik.

Nuska Gajsek, Ptuj polgármestere közölte, hogy az iskolák elektronikus levélben kaptak fenyegetést.

„A rendőrség és a tűzoltóság a helyszínen van, és minden szükséges intézkedést megtesz a biztonság érdekében: ellenőrzi a területet a gyermekek és a serdülők biztonságának garantálása érdekében” – hangsúlyozta.

Az egyik Novo Mesto-i általános iskola az STA szlovén hírügynökséggel közölte, hogy minden tanulót és alkalmazottat evakuáltak az iskolából.

Ales Tuhtar, a sevnicai általános iskola igazgatója elmondta: gyorsan cselekedtek, és mintegy 350 tanulót busszal küldtek haza, valamint értesítették a szülőket.

„Fél óra alatt minden diák otthon volt” – nyilatkozta az STA-nak.

Az oktatási minisztérium közölte: az általános és középiskolákban azonnali hatállyal különleges protokollt vezettek be. Az iskolák ellen irányuló biztonsági fenyegetések esetén követendő eljárást meghatározó protokollt tavaly júniusban vezették be, két hónappal azután, hogy egy névtelen fenyegetés pánikot okozott az országban.