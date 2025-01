Milyen szankciók? – rekordmennyiségű orosz földgázt vásárolt az EU 2023-ban

A lap által megszólaltatott energiával és levegőszennyezéssel foglalkozó agytörszt, a Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea) adatai szerint az orosz LNG-behozatal értéke 2023-ban 7,32 milliárd eurót tett ki, ami 14%-os mennyiségi növekedést jelent az előző évhez képest. Vaibhav Raghunandan, a Crea Oroszország-elemzője így magyarázta a helyzetet: „Az emelkedés oka meglehetősen egyszerű. Az orosz LNG-t az alternatív beszállítókhoz képest kedvezményesen kínálják. Mivel nincsenek szankciók az árura, a vállalatok saját érdekeik szerint járnak el, és egyre nagyobb mennyiségű gázt vásárolnak a legolcsóbb beszállítótól.”

Nyitókép: illusztráció / STEFAN SAUER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP