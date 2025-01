Kemény fába vágta fejszéjét: Merz vereségét jósolja az Euractiv egy nagyon fontos kérdésben

Merz mindenesetre magára vállalta: ha ő lesz a kancellár, Németország újra bevezeti az állandó határellenőrzést, és visszafordít minden illegálisan beérkező személyt, beleértve a menedékkérőket, ezzel befagyasztva a beengedési eljárásokat.

Az Euractiv emlékeztet: 2021 és 2023 között az illegálisan érkezők, valamint a menedékkérelmek száma ismét megduplázódott Németországban. A kitoloncolások ugyanakkor továbbra sem működnek: az arra várók alig 10 százalékát toloncolták ki konkrétan az országból.

A portál szerint sokan kritikusan Merz új keményvonalas nézeteivel.

A német kormánynak dolgozó „Integrációs és Migrációs Szakértői Tanács” szerint ha valaki menedéket kér Németországban, akkor nem lehet visszafordítani, akkor sem, ha nincs semmi papírjuk. Az Euractiv szerint várható, hogy Németország szomszédjai is ellen fognak szegülni a várható új német irányvonalnak. Ausztria kormányzata leszögezte, hogy ők nem fognak befogadni Németországból kiutasított migránsokat.

Thorsten Frei, a CDU migrációs szakpolitikusa viszont azt üzente az osztrákoknak: ha nem akarnak migránsokat látni Ausztriában, akkor biztosítsák be, hogy azok nem lépnek Ausztria területére. Friedrich Merz is megszólalt: elmondta, hogy fontos beszélni a szomszédokkal, akik sokat kérdeznek, de szerinte nem elég csak beszélgetni, most már cselekedni kell.

Fotó: MICHAEL KAPPELER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP