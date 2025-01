Itt az űrhadviselés új mérföldköve: Oroszország bemutatta a titokzatos szuperfegyvert

Oroszország legmodernebb rakétaelhárító rendszere, az Sz–500 Prometej, hadrendbe állt, amit Valerij Geraszimov vezérkari főnök is megerősített. A moszkvai védelmi minisztérium szerint a rendszer nemcsak hagyományos fenyegetések, hanem űrben mozgó célpontok, például az amerikai X-37B shuttle semlegesítésére is képes. Az új rendszer integrálása egyértelműen az űrhadviselés felé tereli Oroszország védelmi stratégiáját – számolt be az Inoszmi az amerikai Military Watch Magazine (MWM) nyomán.

A rendszerek közötti eltérések

Az Sz–500 a többrétegű orosz légvédelmi rendszer része, amely a rövid, közép és hosszú hatótávolságú rakéták ellen is véd. Ez hasonló az izraeli modellhez (Vaskupola, Dávid Parittyája, Hec), míg az amerikai rendszerek, például a Patriot, THAAD és Aegis, más logikára épülnek. Az Egyesült Államok inkább a nagy hatótávolságú és interkontinentális fenyegetések elhárítására összpontosít, földrajzi helyzetéből adódóan.

Információk az Sz–500-ról

A Prometej kiemelkedő hatótávolsága – akár 600 kilométer – messze meghaladja elődje, az Sz–400 400 kilométeres hatótávolságát. Az orosz források szerint az amerikai Patriot és THAAD rendszerek csak 200 kilométeres hatótávolságot érnek el. Az Sz–500-at kifejezetten nagy sebességű és magas röppályán mozgó célpontok, például katonai repülőgépek, radarrendszerek és ballisztikus rakéták ellen tervezték.

Az orosz védelmi fejlesztések titokzatosak, és sok esetben váratlanul bizonyítják hatékonyságukat, mint például a Dnyipro elleni hiperszonikus Oresnyik-rakéta bevetésénél. Az Sz–500 telepítése még a stratégiai jelentőségű Krími híd védelmére is megtörtént, az ukrán hírszerzés információi szerint.

Az Sz–500 új szintet képvisel az orosz rakétaelhárításban, azonban az átláthatóság hiánya és a vegyes forrásokból származó információk továbbra is kérdéseket vetnek fel. Az orosz fejlesztések globális hatása azonban tagadhatatlan, különösen az űrhadviselés területén.

Nyitókép: twz.com