„Isten így döntött, és mi hisszük, hogy ez a föld hozzánk tartozik!” – Izrael külügyminisztere a Mandinernek

Gideon Saar 1966-ban született Tel-Avivban. Volt oktatási, belügy- és igazságügyi miniszter, tavaly november óta a hatodik Netanjahu-kormány

külügyminisztere. 2020-ban új jobboldali pártot alapított Új Remény – Egyesült Jobboldal néven

Donald Trump azzal fenyegetőzött, hogy „pokoli ára” lesz annak, ha beiktatásáig a Hamasz nem kezdi meg az izraeli túszok elengedését. Meglett a tűzszüneti egyezség. Mi volt a „pokoli ár”, ami rávette a feleket a döntésre?

Nem hiszem, hogy Donald Trump az izraeli kormányt fenyegette volna. A Hamasz ellenezte az egyezséget, és olyan előfeltételeket akart szabni, mint a háború feltétel nélküli lezárása vagy az izraeli alakulatok feltétel nélküli és teljes kivonása a Gázai övezetből. Mi ezt nem fogadtuk el.

Mi vette rá a Hamaszt a tűzszünet elfogadására?

Két dolog. Az egyik, hogy Izrael megváltoztatta a regionális helyzetet:

harcoltunk és győztünk a Hezbollah és a Hamasz ellen,

előbbi vezérkarát kiiktattuk, lefoglaltuk a fegyver és a lőszer nagy részét, és végül egy külön tűzszüneti megállapodást kötöttünk Libanonnal. Ezt követően Szíriában megbukott Bassár el-Aszad elnök – Irán és a Hezbollah támogatta őt, de mindkettő meggyengült –, illetve Izrael demonstrálta, hogy hatékonyan el tudja találni a célpontjait Iránban. Megváltoztattuk tehát a regionális erőegyensúlyt, és a Hamasz elszigetelve érezte magát. A második tényező az amerikai nyomásgyakorlás, Trump politikája volt, és Katar is pozitívabb szerepet játszott a közvetítésben. E két tényező miatt ment bele a tűzszünetbe a Hamasz. De ez ideiglenes tűzszünet, ugyanis az Egyesült Államok tudomásul vette: Izrael szükség esetén visszatérhet a katonai eszközök használatához, hogy elérje háborús céljait. Visszavontuk a hadsereget a Gázai övezet lakott negyedeiből, de nem a teljes területről. Ütemtervet akartunk a túszokról szóló megállapodásnál, mert minden túszt vissza akarunk kapni.

Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter lemondott a tűzszüneti döntést követően. Kemény viták voltak a biztonsági kabinetben, majd a kormányülésen?

Én hat kormány működésében vettem részt, és azt kell mondanom, hogy ez a vita volt az egyik legkeményebb és legfájdalmasabb, amelyet láttam. Az oka világos: nagy árat kellett fizetnünk, hiszen a túszokért cserébe terroristákat is szabadon kellett engednünk. Óriási társadalmi viták voltak erről Izraelben, hiszen demokrácia vagyunk, és sok izraeli ellenezte a megegyezést – az ő álláspontjukat is értettük. Egy párt el is hagyta a koalíciót emiatt, így a kormány mögötti parlamenti többség összement – még megvan, de kicsi. Szóval ez kemény, de szükséges döntés volt. A zsidó állam lényege viszont éppen az, hogy zsidó életeket mentsen.