Elképesztő: hazudott George Floyd ügyében az egyik fő tanúja – s ezt egész eddig titkolták

14 minneapolisi rendőrtiszt eskü alatt tett nyilatkozatban vallja, hogy

hazudott a George Floydot lefogó rendőr, Derek Chauvin ügyében az egyik legfőbb tanú, az ellene tanúskodó Katie Blackwell minneapolisi rendőrkapitány-helyettes –

írja az Alpha News nevű minneapolisi helyi médiumra hivatkozva a Not The Bee.

Emlékezetes: George Floyd 2020-ban hunyt el Minnesota állam fővárosában, Minneapolisban egy letartóztatás során, miután egy boltban hamis húszdollárossal fizetett. Perében halálának okaként azt állapították meg, hogy Derek Chauvin, az őt letartóztató rendőrtiszt percekig a nyakán térdelt; igaz, boncolási jegyzőkönyvének tanúsága szerint ekkor rögtön két drog, fentanil és metamfetamin is volt a szervezetében. Chauvint gyilkosság miatt elítélték. A per egyik fontos tanúja volt Katie Blackwell, aki eskü alatt vallotta, hogy a módszer, ahogyan Chauvin térddel lefogta Floydot, nem volt része rendőri kiképzésének. Floyd halála után fellángolt az Egyesült Államokban a Black Lives Matter-mozgalom, sorozatos tömegtüntetések, gyújtogatások, fosztogatások kezdődtek országszerte.

Ez utóbbi állításról derült most ki, hogy minden valószínűség szerint hazugság: a 14 rendőrtiszt ugyanis eskü alatt vallotta, hogy a nyaki, illetve vállövi lefogás „maximális visszatartási technika” (maximum restraint technique, MRT) néven részét képezte a minneapolisi rendőrök kiképzési programjának. A 14 rendőrtiszt egyike, Ken Tidgwell

még egy olyan képpel is elő tudott hozakodni, melyen láthatóan Blackwell maga is alkalmazza egy 2014-es letartóztatás során a korábban általa a rendőri kiképzéstől idegennek mondott technikát.

Az új bizonyíték egy rágalmazási ügyben került elő, miután Blackwell beperelte az Alpha Newst, annak egy tudósítóját, producerét és kiadóját azért, mert The Fall of Minneapolis c. dokumentumfilmjük és Collin az esetről írt könyve szerinte hamisan vádolta meg őt hazugsággal.