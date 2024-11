Nyitókép: Penny Collins / NurPhoto / NurPhoto via AFP

„A gyönyörű új világ – sok fiatal szavazó email szavazatát azért nem tudták elfogadni az Egyesült Államokban, mert nem tudnak kézzel írni, és nem tudták aláírni a levélben leadott szavazatukat...

Nem az én térségem, az amerikai választásoknál is engem elsősorban a nemzetközi hatása foglalkoztat, de azért a választások bizonyos trendjei elképesztőek. Mivel sok tekintetben az Egyesült Államok elől jár a technológiai folyamatok terén, könnyen lehet, hogy néhány évvel később hasonló problémákkal találkozhatunk majd európai szinten is.

Hogy mi történt? A digitalizáció jegyében 2010-től kezdve számos amerikai iskolában már nem lett kötelező a kézírás. Így felnőtt egy nemzedék (a Z generáció), akik elméletben ugyan tudnak kézzel írni, de a gyakorlatban soha nem használták azt, és minden tevékenységük elektronikusan, mobiltelefonon, tableten, laptopon, stb zajlott.

Nos, amikor a Z generáció ezen tagjai szavazni akarnak, akkor a többségük inkább a levélszavazatokat preferálja. Ehhez be kell regisztrálniuk az amerikai választási rendszerben, amihez regisztrálniuk kell egy személyes aláírást. Az aláírást egy elektronikus eszközön kell megtenni, vagy ha jól értem, be is lehet küldeni papír alapon, de mindkét esetben kézzel kell aláírni.

Ez még megy. Aláírják, regisztrálnak. Viszont mivel soha nem használják a kézírást, az általuk megadott aláírást utána már soha nem tudják reprodukálni... A hatóságok kiküldik a választási íveket, ők szavaznak, aláírják... és az aláírás nem egyezik a korábban beregisztrált aláírással...

Innentől jön egy még érdekesebb rész, és bevallom, a jelenséggel még a munkahelyen is szembesültünk már, amikor interjúra hívtuk telefonon (és nem emailben) a munkára jelentkezőket. Szóval, a hatóságok látják a problémát, az aláírások nem egyeznek, így a szavazatot nem lehet elfogadni, és ezért felhívják a szavazót a regisztrált számon. Ám a Z generáció tagjai nem veszik fel a telefont, mert ismeretlen a szám, ami stresszeli őket...