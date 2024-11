Német lap: a saját párttársai buktathatják meg Olaf Scholzot

Nyitókép: Britta Pedersen/ DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A Mandiner is beszámolt róla, hogy a nagyobb német pártok, a szociáldemokraták (SPD), a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Keresztényszociális Unió (CSU) pártszövetsége a Zöldek bevonásával kedden megállapodott a bizalmi szavazás és az előrehozott választások lehetséges időpontjáról, miután szétesett a német kormánykoalíció.

Olaf Scholz szociáldemokrata kancellár az elképzelések szerint december 16-án fog bizalmi szavazást kezdeményezni a német szövetségi parlament alsóházában.

Rolf Mützenich, az SPD frakcióvezetője megkönnyebbülten nyilatkozott az egyezséget követően. „Most végre eltávolodhatunk a választási időpont körüli áldatlan diskurzustól és arra összpontosíthatunk, ami végtére jót tesz országunknak” – tette hozzá.

Amennyiben a várakozásoknak megfelelően nem kap majd többséget Scholz, a kabinet a február 23-i dátumra tesz javaslatot Frank-Walter Steinmeier államfőnek az előrehozott választások megtartásához.

Olaf Scholz jövője

Olaf Scholzra egyre nagyobb nyomás nehezedik, viszont még mindig van néhány ok arra, hogy a kancellár a posztján maradjon, legalább a december közepére kiírt bizalmatlansági szavazásig. Viszont az sem kizárt, hogy saját párttársai fogják elmozdítani Scholzot – írja a Focus Online.

Gabor Steingart arra a megállapításra jutott, hogy a német választók, de úgy általában az emberek nagyon nem szeretik azokat az embereket, akik a saját párttársaik ellen dolgoznak.

Lars Klingbeil, az SPD elnöke számára sem lenne okos húzás, ha szándékosan kárt okozna Olaf Scholz megítélésében. Klingbeilnek politikai értelemben ugyanis még van jövője, ellentétben a mostani német kancellárral.

Gabor Steingart meglátása szerint ha minden az előrejelzések szerint alakul, akkor a 2025. februári előrehozott választások után a győztes CDU/CSU koalíciót fog kötni a meggyengült SPD-vel, és nagy eséllyel Lars Klingbeil lehet a szociáldemokraták új arca.

Azt is kiemelte az újságíró, hogy a jelenlegi német kancellárnak vannak ugyan gyengeségei, azok azonban nem olyan nyilvánvalóak, mint Joe Biden amerikai elnöké. Arról nem is beszélve, hogy a német kancellár egészségi állapota is rendben van.