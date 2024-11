Már csak ez hiányzott: újabb ország csatlakozna a NATO-hoz, nagy botrányt okozna

Ciprus hosszú távú stratégiát készít, melynek célja előkészíteni az ország NATO-hoz való csatlakozását – írta meg a portfolio.hu a ciprusi Knews hírportálra hivatkozva.

Sajtóhírek szerint a ciprusi elnök, Nicos Christodoulides már egyeztetett is a dologról Joe Biden amerikai elnökkel és jelezte az ország hosszútávú csatlakozási szándékát.

A projekt előkészítése már el is kezdődött: Ciprus szándéka az, hogy egyre közelebbre fűzze a kapcsolatát a NATO-val, Amerikával és belép a csatlakozást előkészítő szervezetekbe, folyamatokba.

Tárgyalás indult például arról is, hogy a Paphos melletti légibázison állandó amerikai támaszpontot hoznának létre, illetve a ciprusi gárdisták Amerikában való képzéséről is. Emellett elkezdik majd a ciprusi haderő NATO-sztenderdekre való felkészítését is.

A ciprusi kormány azt nyilatkozta, hogy a projekt mindenképpen hosszútávú lenne, hiszen arra számítanak, hogy „jelentős bel- és külpolitikai kihívások” nehezítik majd a NATO-csatlakozás folyamatát. Vélhetően elsősorban arra gondolnak, hogy Ciprus egy része 1974 óta török megszállás alatt van, Törökország pedig NATO-tag és Ankarában is áment kellene mondani a szigetország csatlakozására, ami jelen helyzetben teljesen elképzelhetetlen.