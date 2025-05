A volt orosz elnök „zöld levéltetűnek” nevezte Zelenszkijt

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő arról beszélt, hogy az orosz delegáció a memorandumtervezeten kívül a tűzszünetre vonatkozó egyéb javaslatokat is magával visz az isztambuli tárgyalásokra. Ezek tartalmát nem részletezte.

A The New York Times pénteken ismertetett egy szöveget, amelyet állítása szerint Ukrajna kedden átadott az Egyesült Államoknak, szerdán pedig Oroszországbak. Az amerikai lap szerint Kijev egyebek között a harci cselekmények beszüntetéséről és a reménybeli tűzszünet „nemzetközi partnerek” általi ellenőrzéséről is szeretne megállapodni hétfőn.