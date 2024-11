Atombombát akarnak a németek – tartanak tőle, hogy Bidennél mindennek megvan az ára

Nyitókép: Britta Pedersen/ DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A Mandiner is beszámolt róla, hogy a Biden-kormányzat engedélyt ad Kijevnek, hogy nagy hatótávolságú fegyvereket használjon az Oroszországon belüli ellenséges állások támadására, válaszul arra, hogy Észak-Korea több ezer katonát küldött Moszkva megsegítésére az ukránok által elfoglalt területek visszaszerzésében.

Ez azért is veszélyes lépés Joe Biden amerikai elnök részéről, mert Vlagyimir Putyin orosz elnök már több alkalommal is figyelmeztetett arra, hogy ha nyugati fegyvereket vetnek be orosz terület megtámadására, az azt jelenti, hogy a NATO „háborúba lép” – emlékeztetett a Die Welt.

A lap szerint Biden elnök döntése Olaf Scholz német kancellár is tehet hasonló lépést. A Die Welt ennek alátámasztására azt az esetet hozta fel, hogy korábban, amikor az Egyesült Államok valamilyen engedményt tett Ukrajnának,

a németek is mindig azonnal hasonló módon reagáltak. Ez pedig előrevetítheti a Taurus rakéták Ukrajnába szállítását.

Scholz azonban ezidáig elutasította a Taurus rakéták szállítását azzal érvelve, hogy ez közvetlen konfliktust eredményezhetne Oroszországgal.

Aggódnak a kommentelők

Az egyik kommentelő arra hívta fel a figyelmet, hogy Németországnak is szüksége lenne atombombákra, mert ha atomhatalommá válnának, akkor Putyin nem merne támadást indítani ellenük. „A Kremlben ülő ember, aki maga soha nem harcol, de mindig másokat küld, pontosan tudja, hogy milyen a viszony az atomhatalmak és Oroszország között.

Éppen ezért kár, hogy Németországnak nincsenek saját robbanófejei. Fel kell készülni egy veszett kutya porrá zúzására,

amely pontosan tudja, hol vannak a határai... Ez az ára annak, amit Biden most csinál, azt mondanám” – fogalmazott.

„Ilyen »búcsúajándékokat« csak az USA adhat...” – reagált a hírre egy másik kommentelő. Egy harmadik hozzászóló a következő módon fejezte ki az aggodalmát: „Biden szenilisnek tűnik, sőt debilnek... Hogy lehet megengedni, hogy ilyen döntést hozzon?”

