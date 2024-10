Ukrajna nem várt tovább: intenzív evakuálásba kezdett, külföldieket, kutyákat, macskákat is vittek

Nyitókép: Beata Zawrzel / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Az ukrán külügyminisztérium egy sikeres akció keretében ukrán állampolgárokat evakuált Libanonból – írja az Ukrinform.

„2024. október 1-jén Ukrajna elnökének utasítására az ukrán külügyminisztérium és a védelmi minisztérium hírszerzési igazgatósága sikeresen végrehajtott egy újabb műveletet a Libanonban tartózkodó állampolgárok evakuálására” – írták a közleményben.

Mint kiderült, 134 ukrán állampolgárt evakuáltak, köztük 112 felnőttet és 22 gyermeket.

Az ukrán állampolgárok mellett azonban 45 külföldit is sikeresen evakuáltak, köztük lengyel, cseh és litván állampolgárokat. Később azt is közölték, hogy még két kutyát és egy macskát is kimenekítettek Libanonból.

