Terrorizmus miatt is vádat emeltek a southporti Taylor Swift-táncórán vérengző, több kislányt megölő gyilkos ellen

Ahogy lapunk korábban megírta, júliusban egy Taylor Swift témájú táncórán egy tragikus támadásra került sor Southportban, amikor is egy 17 éves fiatal késsel támadt rá a jelenlévő gyerekekre és felnőttekre. A támadás három gyermek életét követelte, akik hat és kilenc év közöttiek voltak. A támadás során nyolc másik gyermek és két felnőtt is megsérült, közülük többen kritikus állapotban kerültek kórházba. A támadás hátterében ez idáig nem találtak terrorizmushoz köthető indítékot, azonban most „átszakadt a gát”.

Ugyanis a támadással gyanúsított Axel Rudakubanát biológiai fegyver előállítására irányuló kísérlettel és terrorista kézikönyv birtoklásával vádolták meg, a merseyside-i rendőrség tájékoztatása szerint. Bár a helyszínen nem találták ricin toxin nyomát, a vádak szerint a 18 éves fiatal megkísérelt biológiai fegyvert létrehozni, a halálos anyag felhasználásával – írta meg a GB News.

A korábbi gyilkossági vádak mellett így most már a terrorizmushoz köthető új vádpontok is terhelik Rudakubanát.

A hatóságok közölték, hogy Rudakubanánál az al-Kaida egyik kézikönyvét is felfedezték, amely terrorcselekmények előkészítéséhez nyújthat útmutatást. Ez az új vádpont akkor került napvilágra, amikor a hatóságok három hónapos vizsgálat után is még mindig azt jelezték, hogy a július 29-i támadást nem tekintik közvetlenül terrorcselekménynek.

