Lesújtó kórkép a német média állapotáról: újabb késes támadást próbáltak meg eltussolni

A nyitókép illusztráció. Fotó: Ying Tang / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Június 26-án egy szír férfi megkéselt négy embert Stuttgartban – írja a Die Welt.

A lap közölte, hogy a gyanúsított állítólag korábban nem került a rendőrség célkeresztjébe, valamint arra sincs még bizonyíték, hogy terrorcselekmény történt volna, viszont több mint gyanússá teszi ezt az egész történetet, hogy eddig megpróbálták eltussolni. Ezt a feltételezést csak erősíti, hogy a legújabb jelentések szerint a gyanúsított korábban már többször is megfenyegetett embereket. Bár a verbális és fizikális támadásokról tudott a rendőrség, az illető mégis szabadlábon maradt.

A Die Welt közölte, hogy a térfigyelő kamerák felvételei jól bemutatják, amint a 25 éves szíriai menekültnek sikerült egy nyolc centiméteres kést becsempésznie az esti labdarúgó-mérkőzésre.

Később teljesen váratlanul előrántotta a kését, és hirtelen hátba szúrt egy férfit. Ezt követően három másik szurkolót is megsebesített a pengével, mire a biztonsági őröknek és a rendőröknek végül sikerült megállítaniuk. Az áldozatok (három török és egy német) mind túlélték, azonban néhányukat kórházba kellett szállítani.

A solingeni iszlamista támadással ellentétben a stuttgarti késes támadással eddig senki nem foglalkozott.

Az azonban feltűnő a lap szerint, hogy a rendőrségi jelentésben, majd később a médiában is úgy mutatták be ezt a támadást, mintha egy „vita” eredménye lett volna, és úgy állították be, mintha a támadó hirtelen, indulattól fűtve vette volna elő a kését. A nyomozók azonban most már úgy gondolják, ez teljesen téves megközelítés. Szemtanúk szerint ugyanis a gyanúsított hirtelen és előzetes kommunikáció nélkül támadta meg az áldozatait, továbbá az áldozatok és a gyanúsított nem ismerték egymást.

