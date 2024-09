Nyitókép: Olivier TOURON / AFP

„És ez még mindig a stratégiai feladat »kisebbik fele«, mert a globális hatalmi rendszer, vagyis e hatalmi rendszer alapját jelentő amerikai világbirodalomnak a jövőjéről, az általa gerjesztett világháború egészéről és a főbb »frontál-zónákról« is meg kell nyilatkozni. Donald Trump ugyan azt ígérte, hogy egyetlen nap alatt befejezi a világháború ukrán frontján zajló öldöklést, mint ahogy a Közel-Kelet legalább ilyen veszélyes és még kényesebb kérdéseket felvető konfliktuszónájával kapcsolatban is könnyű és gyors változást ígér, ám e konfliktusok hatalom-szerkezete ezt cáfolni látszik.

És végül, de nem utolsósorban a világbirodalmi riválisként tételeződő Kínával kapcsolatos stratégiája is gyors és határozott lépéseket feltételez, legalább is retorikai szinten. Mert az ugyan nagyon lendületesen hangzik, hogy óriási vámemelésekkel megállítja Kína »kereskedelmi agresszióját« és »hazahozza« a kiszervezett ipart, de azért adódik néhány igen kényes kérdés azért itt is. A magasra emelt vámokat ugyanis az amerikai fogyasztónak kell megfizetnie, és a hazafias lelkesedés önmagában szükséges, de nem elégséges a megoldáshoz. Mint ahogy az ipar »hazahozása« sem látszik egyszerű feladatnak.

És mivel minden a narratíván, vagyis az itt felsorolt kihívásoknak az amerikai társadalom számára történő elbeszélhetőségén múlik, így a legelső, sőt talán inkább »nulladik« szint a kibontakozó stratégia megfogalmazhatósága. Annak elérése, hogy az amerikai társadalom többsége megértse, és ha lehet támogassa mindezt.

Az előttünk álló két hónap során eldől majd, hogy létezik-e egyáltalán ilyen elbeszélési mód.”