Beszólt Orbánnak az őt meghívó olasz gazdasági fórum vezetője

Nyitóképen: Orbán Viktor magyar és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

Mint arról lapunk is beszámolt, a hétvégén Olaszországban, a Comói-tó partján tartják a The European House-Ambrosetti fórumot. A nemzetközi politikai és gazdasági vezetők olaszországi fórumán a tervek szerint felszólal Giorgia Meloni olasz és Orbán Viktor magyar miniszterelnök, és Zelenszkij ukrán elnök is részt vehet majd az eseményen.