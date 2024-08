Fizetett lövészárokásókat keresnek az ostromlott Kurszkban

Nyitókép: Sean Gallup/Getty Images)

Kurszk megyében, ahol az ukrán csapatok előretörése jelentős területeket vont ellenőrzésük alá, sürgősen lövészárokásó munkásokat keresnek az orosz hatóságok. Az orosz álláskereső oldalakat ellepték az ilyen hirdetések – írta meg a Kyiv Independent.

Magas kockázat, magas bér

Kiemelkedő fizetést, 150 000 és 371 000 rubel (600 ezer és 1,4 millió forint) közti összeget kínálnak az ilyen jellegű munkára jelentkezőknek.

Az oroszok már több mint másfél hete küzdenek az ukrán csapatok megállításával, miközben az amerikai Institute for the Study of War jelentése szerint Oroszország a határvédelem megerősítésére készül, de jelenleg nem rendelkezik elegendő személyzettel a feladat elvégzéséhez. Az orosz katonák nagy erőkkel építkeznek, még a kurszki atomerőmű környékén is, hogy felkészüljenek az ukrán előrenyomulásra.

Az ukrán erők eddig mintegy 74 települést foglaltak el a régióban, két Budapestnyi területet tartva ellenőrzésük alatt.

