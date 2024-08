Beismerte az ukrán hírszerzés: célba vették Moszkvát

Nyitókép: Maxym Marusenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A Mandiner is beszámolt róla, hogy az ukránok az egyik legnagyobb dróntámadást intézték Moszkva ellen szerdán, de az orosz légvédelmi egységek a drónok egy részét már Podolszk városa felett megsemmisítették – közölte Szergej Szobjanyin, a város polgármestere.

A Moszkva környéki város mintegy 38 kilométerre délre fekszik a Kremltől. A tájékoztatás szerint 11, a főváros felé repülő drónt semmisítettek meg. „Ez az egyik legnagyobb kísérlet arra, hogy drónokkal támadják Moszkvát” – írta a városi elöljáró a Telegram üzenetküldő alkalmazáson. Az előzetes információk szerint a támadások nyomán nem keletkeztek sérülések vagy károk.

A Moszkva elleni szerdai támadás egy szélesebb körű ukrán dróntámadás része volt Oroszország ellen,

az orosz védelmi minisztérium szerint légvédelmi egységei megsemmisítettek 23 drónt a határ menti Brjanszk régió felett.

Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője csütörtökön megerősítette, hogy ők álltak a szerdára virradóra végrehajtott, Moszkva elleni nagyszabású dróntámadás mögött – számolt be róla a The Kyiv Independent. Budanov azt is elmondta, hogy a Moszkva környéki Podolszkban egy jelzőszolgálati központot, valamint a közeli Osztafjevó repülőteret támadták, valamint támadást intéztek a Rosztovi területen található Millerovo katonai légibázis ellen is. A hírszerzés vezetője szerint az okozott kár mértéke nem ismert.

(MTI/The Kyiv Independent)

