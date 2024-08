Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

„Andrew Tate a »mi falkánk kölyke«? Nem. Számos dologban igaza van, meg eleve szimpatikus az a vagabund attitűd, amivel egy nagy-nagy középső ujjat mutat az egész globalista establisment-nek, és leleplezi számos aljas machinációjukat. Ettől még legjobb esetben is egy sok szempontból ellenszenves figura, rosszabb esetben egy közönséges bűnöző. (Akit természetesen megillett az ártatlanság vélelme, akár szimpatizálunk vele, akár nem.) A libsivilág, a globalista média (beleértve annak magyarországi lerakatait a Telex-től a 444-en, HVG-n, RTL-en, stb. át Puzsér Róbertig) gyűlöli. Különösen amióta elismerően beszélt Orbán Viktorról. De elismerően beszélt a palesztin terroristákról is, szóval annyira azért nekünk sem kell rajongani érte.

De mi az, amiről nem szívesen beszélnek vele kapcsolatban? (Hogy végre kiderüljön a címben olvasható utalás.) Mi az, amitől lefagy a rendszer a libsiknél? Az, hogy van ez a fránya iszlám. Amit ugyebár szeretni kell, meg tolerálni, meg a béke vallása, meg nem is úgy volt Berlinben-Kölnben-Marseillben-CharlieHebdonál-Bataclánban-stb., stb. Hát erre 2022-ben Tate nem betért az iszlámba? OK, volt már keresztény, aztán ateista, aztán megint keresztény, nála többet talán csak Robert Denard francia zsoldosvezér váltogatta a vallását. De amióta 2022-ben Tate egy dubai mecsetben együtt imádkozott barátjával Tam Khan, afgán származású brit MMA harcossal, a libernyákok tényleg ledobták az ékszíjat.

Se kiköpni, se lenyelni nem tudják. Tate elmondta, hogy megvolt már neki minden az életben, siker, pénz csillogás, és ideje volt megtalálni Istent. És szerinte az iszlám a világ utolsó igazi vallása. Ugyanakkor az is kiderült, hogy nagyon is gyakorlati szempontok is vezérlik: ez a vallás ugyanis, a világ nagy vallásai közül (a kereszténységen belül a mormonok egyik ágát leszámítva) egyedüliként, hivatalosan, formálisan is engedi a többnejűséget. Azt is hozzátette, hogy »keres magának egy iszlám feleséget, akit egy halom kő mellett tarthat arra ez esetre, ha túl sokat szemtelenkedik.«