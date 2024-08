Aggódik a Politico a demokratákért: „visszatartott lélegzettel” figyelik Harris számait, miközben Trumpot alulmérik

Fotó: Brendan SMIALOWSKI / AFP

A Politico arról ír: nem veszik készpénznek a demokraták a közvélemény-kutatási adatokat, és most amiatt aggódnak, hogy nem biztos Harris felzárkózása Trump mellé. Az amerikai liberális nyilvánosságban látható, hogy hurráoptimizmussal, kitörő örömmel prezentálják Kamala Harris elnökjelölti kampányát, és az elmúlt hetek adatai szerint Harris fel is zárkózott a korábban Joe Bident egyre jobban megelőző Donald Trump mellé.

Most a demokrata kampányguruk óvatosságra intenek – még ha a számok most biztatóak is számukra, Trump továbbra is sok előnnyel rendelkezik. Egy demokrata felmérés szerint ugyanis a billegő államokban most fej-fej mellett áll Trump és Harris – ugyanakkor Trumpot alkalmasabbnak találják elnöknek. A kutatók emlékeztetnek arra is, hogy

Trumpot mind 2016-ban, mind 2020-ban alulmérték a felmérésekben.

A szkeptikus kutatók szerint a legtöbb felmérés a nagyon aktívan politizáló szavazókra fókuszál, ugyanakkor az elnökválasztásokon a kevésbé elkötelezettek is részt vesznek, akiket kevésbé lehet felmérni, megtalálni a kutatások során. Ahogy egy kutató a Politicónak mondta: „Valami fog történni 2024-ben is. De te még én, itt és most nem tudjuk, mi lesz az”.

***