Újabb rekordot döntött meg Magyarország

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Török kollégájával is megbeszélést folytatott Szijjártó Péter a Türk Államok Szervezetének találkozójának keretében. A külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán azt írta: „Magyarország és Törökország együttműködése egy igazi sikertörténet”. Kiemelte, hogy a két ország közötti kereskedelmi forgalom újabb rekordot döntött, tavaly már a 4 milliárd dollárt is meghaladta.

„Továbbá az együttműködésünk Törökországgal hozzájárul hazánk energiaellátásának biztonságához, idén ugyanis mi lettünk az első olyan Törökországgal nem szomszédos ország, ahová Törökország földgázt exportál. Hazánk földgázellátása nem lenne megoldható a Török Áramlat vezeték és Törökország megbízható tranzitszerepe nélkül.

Tavaly mintegy 6 milliárd köbméter földgáz érkezett ezen az útvonalon Magyarországra és idén is folyamatosan megbízhatók a szállítások.

Folyamatosan egyeztetünk az energetikai együttműködésünk kiterjesztéséről a kőolajkitermelés és nukleáris energia területére”.

Azt is elmondta, a magyar uniós elnökség kiemelt figyelmet fog szentelni az Európai Unió és Törökország kapcsolatára. Uniós elnökségünk alatt össze kívánják hívni az EU-Törökország Társulási Tanács ülését, és a kereskedelmi együttműködés fejlesztése érdekében szeretnék megújítani az EU és Törökország vámunióját és előre szeretnének lépni a vízumkönnyítés terén is.

Hozzátette azt is, hogy Magyarország az európai uniós elnöksége idején mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy megakadályozza a világ ismételt blokkosodását, hazánk ugyanis továbbra is a konnektivitásban, a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködésben érdekelt. Kiemelte, hogy a globális együttműködéshez való visszatérés szempontjából a türk országok kritikusan fontos pillérnek számítanak, ezért is fontos célja Magyarországnak az együttműködés javítása az EU és a TÁSZ között.

A tárcavezető bejegyzése az alábbiakban tekinthető meg:

