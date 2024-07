Richard Grenell, a korábbi Trump-kormányzat nagykövete támogatja az autonóm övezeteket Ukrajnában

Nyitókép: Képernyőkép / Bloomberg

A Trump-kormányzat egy korábbi nagykövete, aki egy második ciklusban vezető szerepet tölthetne be, olyan ukrajnai békemegállapodást támogatott, amely szerint Ukrajna megőrizhetné az ország területét, de lehetővé tenné az autonóm zónák létrehozását – adta hírül a Bloomberg.

Richard Grenell, aki Donald Trump németországi nagykövete és a nemzeti hírszerzés megbízott igazgatója volt, olyan tervet javasolt, amely Volodimir Zelenszkij elnök ellenállásába ütközne. Az ukrán elnök 2022-ben felszólította az orosz erőket, hogy hagyják el az összes területet, amelyet 2014-ben és a legutóbbi invázió során elfoglaltak.

„Az autonóm régiók sok embernek sok mindent jelenthetnek, de ezeket a részleteket ki kell dolgozni” – mondta Grenell hétfőn a Bloomberg News kerekasztal-beszélgetésén. Nem részletezte, de a korábban „autonómként” emlegetett kelet-ukrajnai területek jelenleg vagy az orosz erők, vagy az Oroszország által támogatott szakadárok ellenőrzése alatt állnak, és szinte biztosan így is maradnának.

Grenell azt is mondta, hogy Ukrajnát nem kellene a közeljövőben felvenni a NATO-ba,

annak ellenére, hogy Zelenszkij a katonai szövetséghez való csatlakozást szorgalmazza. Bár Grenell ismételten kijelentette, hogy nem beszél Donald Trump volt elnök nevében, és nem is egyeztet vele erről a kérdésről, de sokan valamely vezető pozícióba várják, ha Trump megnyeri a választást; így ennek értelmében nézetei talán bepillantást engednek abba, hogy Trump milyen megközelítést alkalmazhat, és milyen tanácsokat kaphat majd.

Megközelítése valószínűleg kedvező fogadtatásra találna a Trump alelnökének választott J. D. Vance szenátornál is, aki arra szólította fel Ukrajnát, hogy védekező stratégiát alkalmazzon és tárgyaljon Oroszországgal. A New York Times-ban az év elején megjelent véleménycikkében Vance azt mondta, hogy továbbra is

minden olyan javaslatot ellenez, amely szerint az Egyesült Államoknak folytatnia kellene a háború finanszírozását.”

A Joe Biden elnökkel folytatott múlt havi vitája során Trump azt mondta, hogy ha novemberben megnyeri az újraválasztást, akkor a választás napja és a két hónappal későbbi beiktatása között megoldja az ukrajnai konfliktust.