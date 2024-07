Hatalmas a nyomás: migránsok lepik el a New York-i szállodákat, ráadásul az egészet az adófizetők állják

Nyitókép: Science Photo Library/AFP

A New Yorkba érkező migránsok többségét motelekben, szállodákban és fogadókban szállásolják el – írja a New York Post.

A lap szerint mindezt ráadásul az amerikai állampolgárok állják.

Az amerikai adófizetők több mint egymilliárd dollárt fizetnek azért, hogy ezek az épületek menedékhelyekké váljanak a migránsok számára.

Jelenleg 193 ilyen befogadóhely működik a városban, ezek közül 153 olyan, ahol turisták is megszállhatnának.

New York városa átlagosan 156 dollárt fizet szobánként ezekért a szállásokért, azonban a tulajdonosok egyes források szerint akár 300 dollárt is megkereshetnek naponta. Ez a tendencia 2022 óta tart.

A jelentés kiemeli, hogy ezeknek a helyeknek eredetileg az volt a célja, hogy fellendítsék a turizmust, most azonban elszívják a pénzt és az Airbnb piacát is felforgatták. A számok is beszédesek:

idén május végéig New York körülbelül 5 milliárd dollárt költött a migránsválság kezelésére, ebből körülbelül 2 milliárd kizárólag a lakhatásukra ment el.

A bevándorlók nemcsak a belvárosban élnek, hanem terjeszkednek Randall’s Island és a Floyd Bennett Field felé is.

Joann Ariola tanácsos felháborítónak tartja az évek óta megoldatlan helyzetet. Véleménye szerint „a szállodák a turizmusra épülnek, nem pedig a határainkon naponta átáramló embertömegek elszállásolására.”

Egyesek szerint a migránsok beengedése kezdetben jót tett a városnak, most azonban úgy tűnik, inkább a visszájára fordult New York jószívűsége.

***