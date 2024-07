Felmérés bizonyítja: a polgárháború szélén az Egyesült Államok

Egy kutatás szerint az amerikaiak jelentős része fél egy esetleges polgárháborútól.

A megkérdezettek 10%-a szerint indokolt az erőszak alkalmazása Donald Trump elnökké válásának megakadályozására, és ezen válaszadók egyharmada fegyvertulajdonos.

7% támogatná az erőszakot Trump elnöki tisztségének visszaállítása érdekében, és közülük fele fegyvertulajdonos.

Egy másik kutatásban a megkérdezettek 14%-a határozottan egyetért azzal, hogy a következő néhány évben polgárháború lesz az Egyesült Államokban.

A tanulmány résztvevőinek 8%-a úgy véli, hogy a következő években a politikai erőszak indokolt lenne, és szándékában áll felfegyverkezni. A jelenségről több átfogó cikk is született az angolszász sajtóban, többek között a The Guardian és a New York Times is írt a drámai helyzetről.