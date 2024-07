Félelmetes orosz újításról lehet szó? Kiderült, miért nem tudta Ukrajna kivédeni az oroszok hétfői rakétatámadását!

Nyitókép: KYIV MILITARY ADMINISTRATION / H / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

A Mandiner beszámolt róla, hogy Oroszország július 8-án, hétfő reggel rakétatámadást indított Ukrajna ellen. Többek között Kijev, Dnyipro, Szlovjanszk, Pokrovszk és Kramatorszk került támadás alá. A washingtoni Institute for the Study of War (ISW) egyik legújabb háborús elemzésében többek között az oroszok hétfői rakétatámadását vette alaposan górcső alá.

Az oroszok valószínűleg új taktikát alkalmaztak annak érdekében, hogy még hatékonyabban lesújthassanak a megtámadott országra.

A lap felidézte Jurij Ihnat ezredes, az Ukrán Légierő szóvivőjének korábbi nyilatkozatát is, aki kijelentette, hogy az orosz erők folyamatosan fejlesztik felderítő és csapásmérő drónjaik képességeit, valamint a cirkáló- és ballisztikus rakétáik hatékonyságát.

Ezek közül kiemelte azt, hogy a hétfői csapás során az orosz cirkálórakéták nagyon kis magasságban repültek.

Az ISW szerint könnyen elképzelhető, hogy az oroszok valamilyen technológiai újítást vetettek be annak érdekében, hogy a megszokottnál alacsonyabban haladhassanak a rakéták.

***