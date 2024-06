Nyitókép: DANIEL MIHAILESCU / AFP

„Az ilyen bombák hogy, hogy nem, mindig a választások előtt szoktak felrobbanni. Ennek a bombának a gyújtózsinórja látszólag nem kapcsolódik közvetlenül George Simion AUR-vezérhez. Az történt, hogy Diana Șoșoacă SOS Romániás főnéni férje, Silvestru Șoșoacă szakított a kedves felesége pártjával (de még a válókeresetet is beadta), miután a trikolór amazon kirúgta őt a párt vezetőségéből.

Aztán pedig függetlenként indult az EU-parlamenti választásokon. Igen ám, de szerdán bekopogtak hozzá az ügyészek és megkérték, ugyan fáradjon már be a hivatalba, ugyanis felmerült a gyanú, hogy meghamisította a jelöltségét támogató aláíráslistákat.

Na és itt kerül a képbe a vérnackó AUR-vezér. Ügyészségi források szerint Simion mester áprilisban felszólította több alárendeltjét, hogy szerkáljanak már pár ezer aláírást Șoșoacă úrnak.

Az ukáznak megfelelően április 9-én több mint 50 ember gyűlt össze az AUR székházában, és reggelig hamisították az aláíráslistákat,

hogy összegyűljön a jelöléshez szükséges 100 000 autogram. Șoșoacă úr köszönte szépen, leadta a dossziét, amit a központi választási bizottság április 11-én el is fogadott. No, és most ezt az ügyet vizsgálják az ügyészek.

Simion mester természetesen azonnal reagált a dologra. Saját honlapján közölt bejegyzésében értelemszerűen arra tereli az olvasó figyelmét, hogy ő nem akart lepaktálni »párhuzamos állammal«, ezért most az lecsap rá, az áldozatra. Idézünk: »Be akarjátok tiltani az AUR-t? Bilincsbe akartok engem verni? Akkor át kell hágnotok a románok vasárnapi szavazatain. Gyertek csak, nyomorultak!«”

