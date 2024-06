Fokozzák a rendőri szigort a svéd utcákon

Nyitókép: Getty Images / Jan Hakan Dahlstrom

A svéd rendőrség első alkalommal alkalmazta azt az új törvényt, amely lehetővé teszi ideiglenes „biztonsági zónák” bevezetését a magas bűnözési aránnyal sújtott területeken – írta az European Conservative.

Az áprilisban hatályba lépett „stop-and-frisk” törvény lehetővé teszi a rendőrség számára, hogy

végzés vagy alapos gyanú nélkül is végezzen motozást és átkutathasson járműveket,

amennyiben ez szükséges annak a bűncselekménynek a megelőzéséhez vagy megállításához, amelynek megakadályozására a zónát bevezették”. A házkutatások viszont csak nyilvános helyeken engedélyezettek.

Az új törvény első alkalmazását június 5-én jelentették be a norrköpingi Hageby városrészben. A rendelet a tervek szerint június 18-ig lesz érvényben, de bármikor visszavonható vagy meghosszabbítható.

A Stockholmtól 160 km-re délnyugatra fekvő, mintegy 145 ezer lakosú

Norrköping városát folyamatos bandaháború sújtja,

amelynek középpontjában a Hageby negyed áll. Tavaly május óta bűnbandák több robbantásos merényletet és lövöldözést is elkövettek. A városban 2023-ban összesen 15 lövöldözés történt, idén pedig már most júniusig 11, ebből háromnak halálos áldozatai is voltak.

A biztonsági zóna bevezetése mellett azután döntöttek a hatóságok, hogy június 2-án kettős gyilkosság történt a város egyik lakónegyedében. A bűncselekmény feltehetően egy korábbi lövöldözés megtorlása volt a bandák közötti összecsapásban.