„Arrogáns és felelőtlen” – kőkemény kritikát kapott a Facebook a vezető politikustól

Az Alphabet (a Google anyavállalata) és a Meta 2021-ben megállapodott, hogy több ausztrál hírszervezetnek fizetnek a tartalomért, a Meta azonban az év elején közölte, hogy nem újítja meg kereskedelmi megállapodásait. A Seven West Media Ltd. és a Nine Entertainment Co. médiavállalatok ezen a héten bejelentették, hogy a megállapodások lejárta miatt munkahelyeket fognak leépíteni.