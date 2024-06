A Politico szállítja a bizonyítékot: Magyarország nem Putyin-bérenc

Nyitókép: Valeria Mongelli / AFP

Sorra vette a Politico, hogy kik azok az európai parlamenti képviselők, akik folyamatosan, kitartóan az Oroszországot elítélő nyilatkozatok ellen szavaztak, vagy épp tartózkodtak, esetleg távol maradtak a voksolástól. A portál 16 EP-határozatot vizsgált meg a 2020 és 2024 közötti időszakból, ez alapján vette elő a gyanús politikusokat. A listán szerepel Tatjana Zdanoka lett EP-képviselő, aki most már nem is indul újra a választáson, és akit ügynökvádak is értek. Erre ő úgy reagált: „igen, ügynök vagyok, a béke ügynöke”.

Hasonlóan nem támogatta az Oroszországgal szembeni határozatokat Maximilian Krah AfD-s EP-képviselő, ahogy a legtöbb AfD-s kollégája sem. Krah a körülötte zajló botrányok hatására végül visszalépett az AfD listavezetésétől a mostani választás előtt.

Marcel de Graaf holland jobboldali politikus, aki kilépett az ID-frakcióból, szintén nemmel szavazott minden Oroszországot elítélő határozatra. Oroszország pártján áll két ír baloldali képviselő, Clare Daly és Mick Wallace, akiket egyébként gyakran idéznek az orosz sajtóban is. A Politico arról is ír: a Le Pen-féle Nemzeti Tömörülés politikusai az Oroszország elleni határozatok mintegy negyedét támogatták; a Salvini-féle Liga EP-képviselői viszont nagyrészt támogatták Moszkva elítélését.

A harminc EP-képviselőt felsoroló listán egyetlen magyar politikus sem szerepel

– a Politico nem talált olyan magyar EP-képviselőt ezek szerint, aki Putyin szekerét tolná, Moszkva bérence lenne.