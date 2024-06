Ezt azért is mondom, mert láttuk ugyanezt a minszki folyamat során is. Ez nem valami orosz dezinfó, ezt tényszerűen tudjuk. Na mindegy, természetesen ez is hitbeli kérdés.

Azt is fel kellene fogni: volt legalább valami esély 2022-ben, a nullánál több, ezt a felek nem használták ki és ennek legnagyobb vesztese Ukrajna lesz. Jöhetnek ki újabb és újabb cikkek, értelmezések. Messze még a végső ítélet. De a nullánál azért több volt az esély. Természetesen mindenki úgy értelmez mindent, ahogy akar, a NYT-is, Anton Bendarjevskiy kollégám is, én ezt így látom.

Az viszont mindenhol egyöntetűen lejön (FA, NYT) hogy Bucsa csak egy indok volt, amit szépen felmondott a teljes nyugati sajtó. Emlékszünk erre a kórusra? Na az mi, ha nem manipuláció – mert valójában a háború folytatásának megindoklása volt a nyugati közvélemény részére. Ezt vajon ebből felfogják végre a nyugati narratívát máig hívőként feléneklő emberek?

Nem, nem Bucsa miatt bukott meg a béke lehetősége. Pont. Szerintem egyébként főként azért, mert garanciákat nem akart adni a Nyugat, és Kijev mellett ők is elhitték, hogy Oroszország legyőzhető. Az ukránokat én nem kritizálom, az ő életük, de a neokon/liberális keresztes lovagokat igen, mert más vérére szentháborúznak.