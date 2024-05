Kijevben megőrültek? Egy ukrán tisztviselő pedzegeti, hogy amerikai rakétákkal lőjenek oroszországi célpontokra

Nyitókép: MTI/EPA/Jakiv Liasenko. Illusztráció.

Egészen elképesztő ötletét osztotta meg Alekszandr Litvinyenko, az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács főtitkára a Financial Timesnak adott interjújában. Ebben azt ecsetelte, hogy

Washingtonnak fel kellene oldania az „egyértelműen igazságtalan” tilalmát arra vonatkozóan, hogy az ukrán hadsereg Oroszországon belüli célpontokra lőjön amerikai fegyverekkel.

Mint fogalmazott, Kijev számára előnyös lenne, ha a Biden-kormányzat megszüntetné ezt a korlátozást.

Ennél is aggasztóbb hír, hogy úgy tűnik, a Fehér Házban sem ódzkodnak már ettől az elképzeléstől: a New York Times arról ír, hogy a legutóbbi „kijózanító” látogatása után az amerikai külügyminiszter, Antony J. Blinken is sürgetné Bident, hogy engedje meg az ukránoknak az oroszországi célpontok lövését. A lap azért hangsúlyozza: még nem tudni pontosan, hányan vannak az amerikai elnök belső körében, akik osztják Blinken elképzelését, amelyet egyébként hivatalosan még maga sem terjesztett elő Biden számára.