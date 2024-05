Földrengés rázta meg a Vezúv-közeli Nápolyt

Nyitókép: Lori Van Buren / Albany Times Union via Getty Images

Hétfő késő este egy Richter-skála szerinti 4,4-es erősségű földrengés rázta meg Nápolyt. Az epicentrum a városban volt, de a rengéseket több kilométerrel távolabb is érezni lehetett. Bár a lakosokat nem kellett evakuálni, jelentős anyagi károk keletkeztek – írta meg az Origo.

A tűzoltók főként veszélyes repedésekhez és omladozó törmelékek miatt vonultak ki. Az utórengések órákkal később is érezhetőek voltak. A rengés hatása Procida szigetén és Nápoly központján kívül is érzékelhető volt, többek között Casavatore-ban és Giugliano Campaniában is. A Campi Flegreit már hétfő reggel, helyi idő szerint 8:50-kor megrázta egy kisebb, 2,3-as földrengés.

Keddre bezárnak az iskolák Pozzuoliban. A helyzet kezelésére gyűltünk össze. Több bejelentés érkezett a polgári védelemhez és a rendőrséghez is, de a vonalak túlterheltek. Nehézség esetén az üzeneteket a Pozzuoli önkormányzatának Facebook csatornája, valamint Gigi Manzoni polgármester számára juttathatják el. Addig is türelmüket kérjük

– írta a helyi önkormányzat a Facebook-oldalán.

A nápolyi polgármester szerint 40 éve nem volt ilyen erős földrengés a térségben.

Folyamatos kapcsolatban állnak a Vezúv Obszervatóriummal, mivel a látszólag nyugvó vulkán az utóbbi években szeszélyessé vált. Az MTI jelentése szerint egyelőre nincsenek értesülések nagyobb károkról vagy áldozatokról, de sokan megijedtek és az utcákra menekültek, a mentőegységek pedig folyamatosan végzik a kárfelmérést.

***