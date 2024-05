Ez igen: évi ötven milliós fizetéskiegészítést tesz zsebre Guy Verhofstadt

Nyitókép: AFP/ Anadolu Agency/ AFP

Hatalmas összegeket, több mint évi 50 millió forintot zsebel be Guy Verhofstadt, a Renew Europe európai parlamenti frakció képviselője. Az Euronews a Transparency International jelentése alapján számolt be arról, hogy Verhofstadt EP-képviselői fizetése mellett közel akkora összeget – 132 ezer eurót – vesz fel különböző cégek menedzsmentjében elfoglalt pozícióiban, csak a Planet First Partners nevű befektetési alap tanácsadójaként havi 5000 eurót vesz föl.

Ezzel Verhofstadt a brüsszeli képviselők közül a hetedik legnagyobb bevételre tesz szert a mellékes jövedelmével.

Az Euronews megkereste a belga képviselőt is, szóvivője ennyit felelt: