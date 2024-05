Akik mellett Orbán és Trump is felszólalt már – így fordul rá a választási kampányra a spanyol VOX

Nyitóképen: Santiago Abascal (fotó: MTI/EPA-EFE/ZIPI)

Nemzetközi támogatókkal erősítené kampányát a spanyol jobboldali VOX – írja az Euractiv. A helyi Néppárttól (PP) jobbra álló mozgalom most arra számít: Donald Trump és Giorgia Meloni is támogatni fogja őket, ahogy Javier Milei argentin elnök is.

A VOX jelenleg a harmadik legnagyobb párt a spanyol parlamentben, fő programpontjuk a nemzetek Európájának hirdetése az EP-kampányban.

2023-ban mind Meloni olasz, mind Morawiecki lengyel, mind pedig Orbán Viktor magyar miniszterelnök is kiálltak

a VOX és vezetője, Santiago Abascal mellett a spanyol parlamenti kampányban.

„Legyen Spanyolország újra nagy” – így hirdeti most a VOX az új kampányjelszavát, Donald Trump szlogenje nyomán. Abascalék szerint fel kell lépni az emberek akarata ellenében szerveződő szocalizmus és globalizmus ellen; és meg kell védeni a hazát, a szabadságot, a józan észt, a hitet, a családot, tulajdont, szuverenitást, demokráciát és a hatalom korlátozását – sorolta nemrég Abascal a VOX alapelveit.

A jelen állás szerint Spanyolországban egymással vetélkedik az első helyért a 35 százalék körül álló Néppárt és a pár százalékkal gyengébb spanyol szocialisták, mellettük pedig a VOX áll a 3. helyen, mintegy 10 százalékos támogatottsággal.