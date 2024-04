Veretlen MMA-bajnok szenátor látogat Magyarországra

támogatja Trump határfalát és a bevándorlást korlátozó intézkedéseket

– mint mondta, „a törvények nemzete vagyunk, és ezeket be kell tartani”

cheeroki leszármazottként bírálja az amerikai őslakosok ellen elkövetett igazságtalanságokat

erős támogatója a szólás- és vallásszabadságnak, amit Amerika alapvető értékének tart

kiáll az Amerikáért harcolt veteránok körülményeinek javításáért

S ő volt az egyik beterjesztője 2020-ban annak a törvényjavaslatnak is, amely

megakadályozta volna a transznemű sportolók ráeresztését a születési nemükkel azonosuló sportolókra.

Mullin határozott fellépése annak is köszönhető, amiről politikai karrierje mellett ismert: veretlen MMA-bajnok (Mixed Martial Arts – „kevert harcművészetek”, közleketű néven: ketrecharc), aki 5-0-s profi mérleggel került be 2016-ban az Oklahomai Birkózók Hírességek Csarnokába. Visszavonulása után sem hagyta ott a sportot, azóta saját gyerekei edzése mellett más fiatal sportolókat is felkészít hétvégente.