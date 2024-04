Soros öngyűlölő zsidó, Orbán nagy vezető – Izraeli miniszter a Mandinernek!

Fotó: Ficsor Márton

Úgy tűnik, az utóbbi időben az antiszemitizmus hulláma lepte el a nyugati világot. Mit tehet ez ellen Izrael?

Az október 7-i események lelkesedést és reményt keltettek Izrael ellenségeiben:

azt hiszik, hogy sok izraelit meg tudnak ölni, el tudják pusztítani Izrael államát, globalizálhatják az intifádát. És amit látunk, az borzalmas. Az antiszemitizmus helyzete most a legrosszabb az 1930-as évek óta. Csak Amerikában, az elmúlt évben, több mint 6000 zaklatás volt zsidó diákok ellen az egyetemeken. Ez valami nagyon, nagyon komoly dolog. Honnan jön ez az egész? A woke mozgalom szövetséget hozott létre a Muzulmán Testvériséggel és a palesztinbarát aktivistákkal. Ezt hívjuk „zöld és vörös szövetségnek”.

Neomarxisták és iszlamisták, ugyanazok a célok, különböző indítékok.

Az iszlamisták a kalifátus megteremtésén és először az egész Közel-Kelet, majd Európa meghódításán dolgoznak. És a woke, ők alapvetően olyanok, mint a kommunisták. Ez két totalitárius mozgalom, amelyek a szabadság, a hit szabadsága és a szólásszabadság ellen vannak. És ez ezeknek a mozgalmaknak az igazi természete. És ezért nagyon-nagyon veszélyesek, nem csak a zsidókra vagy Izrael államra nézve, de nagyon veszélyesek minden keresztényre, minden amerikaira, aki hisz a szabadságban, aki hisz a nemzeti identitásában, a zsidó-keresztény értékekben. És ez nagy veszélyt jelent, nem csak ránk, hanem a nyugati civilizációra nézve is. Tanulnunk kell a történelemből. A nácik? Igen, számukra a zsidók voltak az első áldozatok. De nem csak a zsidókat akarták kiirtani, hanem egész Európa arculatát meg akarták változtatni. Most más időkben élünk. Van egy államunk, ez más. De ez egy valós fenyegetés. És nagyon, nagyon komolyan kell vennünk.

Nagyon határozottan kell fellépnünk az antiszemitizmus, a terrorizmus és a kommunista mozgalom felszámolása érdekében, amely ismét az egész Nyugat ellen irányul.

A „woke”-nak is köze van az antiszemitizmushoz? Azt mondják, hogy ők csupán a gázai háborút kritizálják.

Ez badarság, mert látjuk, hogy zsinagógákat támadnak. Támadnak zsidó közösségi központokat, zsidó iskolákat Kanadában vagy zsidókat London utcáin. Bírálhatják Izrael államot, ezzel semmi gond. De

abban a pillanatban, amikor démonizálják Izraelt, az azt jelenti, hogy kettős mércét alkalmaznak Izrael Állammal szemben.

Elvenni a zsidó nép szuverenitáshoz és önrendelkezéshez való jogát, ez az antiszemitizmus része, és ez pontosan az az antiszemitizmus, amit a woke és a Muszlim Testvériség részéről látunk.

Korábban már kritizálta Soros Györgyöt és az általa finanszírozott szervezeteket. Ön szerint antiszemita dolog őt kritizálni?

Soros a cionizmus egyik legnagyobb ellensége. Soros a zsidó nép egyik legnagyobb ellensége.

A Columbia Egyetem kampuszán láthatunk „kis Sorosokat”, zsidókat, akik együttműködnek a Hamasz támogatóival. Ezek az urak sajnos léteznek, nevezzük őket „öngyűlölő zsidónak”. Soros tehát az egyik legnagyobb öngyűlölő zsidó. Rengeteg pénzt adott annak a szervezetnek, amely a Nemzetközi Holokauszt Emlékszövetség (IHRA) ellen harcol. A Human Rights Watch nevű szervezet az IHRA antiszemitizmus-definíciója ellen lép fel, és megpróbálja aláásni azt. Soros valójában a holokauszt emlékezete és az antiszemitizmus meghatározása ellen dolgozik, amely magában foglalja a zsidók saját szuverén államhoz való jogának tagadását is. Aztán ezek öngyűlölő zsidók pénzelik a „Zsidó Hang a Békéért”, az Izrael-ellenes „Boycott, Divest, Sanction” mozgalmat, ők dolgoznak a Hamasz támogatóival – ők is kaptak több százezer dollárt Sorostól és a Nyílt Társadalom Alapítványtól. Szóval semmi baj nincs azzal, ha Sorost kritizáljuk, szerintem ez tulajdonképpen nagyon is jó dolog.

Mit gondol Orbán Viktorról?

Orbán Viktor Európa egyik legnagyobb vezetője. Ő Izrael állam igazi barátja.

Szerintem komoly hatással lehet egész Európára, Európa jövőjére, mert bátor, mert vezetői képességekkel rendelkezik, és mert kiáll a neomarxista agymosással szemben, amely azt próbálja elhitetni velünk, hogy mindenki, aki a nemzeti identitást támogatja, fasiszta, hogy mindenki, aki egy szuverén államban akar élni, amely megvédi határait a tömeges bevándorlástól, rasszista. Ez mind teljes képtelenség. Nézzék meg London utcáit! Ez már nem London, hanem „Londonisztán”. Nézzék meg, mi történik a kisebbségekkel, például a zsidókkal. Most már vannak brit rendőrök, akik azt mondják egy zsidónak, mert kipát visel, hogy „az a baj, hogy ön nyíltan zsidó”. (Erről a hírről van szó – A szerk.) Ez a jövője Európának. Budapest csak azért más, mert vannak itt határok. És a határokat normálisan kezelik. Abban a pillanatban, amikor megnyitjuk a határokat a végtelen embertömeg előtt, akik nem osztják az ország értékeit, a kultúrát, tönkretesszük az országot. Ugyanez történik az USA-ban Mexikóval. És ez nem csak a drogok miatt van. Ez az életmódról is szól, amelyet meg akarnak őrizni, s amivel az érkező tömegek nem értenek egyet.

Ön Izrael diaszpóraügyi minisztere. Ön szerint lesz-e jövője a nyugat-európai zsidóságnak, pl. Angliában, vagy mindannyiuknak alijázniuk kell?

Ez a brit állampolgárok és a brit konzervatív erők bátorságától függ. Ha cselekedni fognak, akkor talán lesz lehetőségük arra, hogy magukkal hozzák azokat az állampolgárokat, akik most csendben vannak, de akik azt mondják: „Elég volt, vissza akarjuk kapni az országunkat!”.