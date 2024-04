Fogynak a képzett dolgozók az európai munkaerőpiacról

Foglalkoztatási válság jeleit mutatja az EU, az Euronews által összegyűjtött adatok szerint 2018-hoz képest 33 százalékkal nőtt a képzett munkaerő hiánya: míg 2018-ban a munkaadók 42, addig 2023-ban már

a 75 százalékuk került olyan helyzetbe, hogy nem talált megfelelő munkavállalót egy képzett dolgozót igényló munkakör betöltéséhez.

Ezt a tendenciát támasztják alá az Eurostat és a ManpowerGroup statisztikái is.

A legdrámaibb változás öt éve alatt Írországban következett be: 63 százalékos romlás következett be, míg a legkisebb változás Romániában állt be: mindössze 2 százalék a különbség, mert már 2018-ban is nagyobb rossz volt a képzett munkaerő-ellátottság itt. Összességében mégis Németországban és Görögországban volt a legnehezebb a cégek helyezete tavaly, míg az uniós statisztikában Finnország rendelkezik arányaiban a legjobb munkaerő-felhozatallal.

Az Eurobarometer tavaly év végi felmérése szerint az európai kis- és középvállalkozások 54 százaléka mondja azt, hogy az őket sújtó három legnagyobb probléma közül a képzett munkaerő hiánya az egyik. Itt Belgium és Hollandia a legveszélyeztetettebb, míg Lettország érzi legkevésbé ezt a terhet.

Magyarország statisztikái egyébként minden mutatóban körülbelül az EU-átlag körül mozognak.

Mely képzettségek a hiányszakmák?

Az adatok szerint a kkv-szektorban műszaki szakemberekből, mérnökökből, laboratóriumi dolgozókból és szerelőkből van a legnagyobb hiány az EU-ban.

A munkaerőhiány fő oka az, hogy a meghirdetett munkakörök képzettségi feltételeinek egyre kevesebb dolgozó felel meg, így eleve nem is jelentkeznek bizonyos hirdetésekre, a munkaadó oldalon ez pedig úgy jelentkezik, hogy nincs jelentkező, betöltetlenek marad sok munkakör.

A másik ok, hogy az iparágak technológiai, tudásbeli elvárásai folyamatosan változnak, és

a munkavállalók egy része nem képzi tovább magát, ezért a szektorok megváltozott munkaerő-képzettségi elvárásainak nem tudnak megfelelni.

A harmadik ok, hogy tíz év alatt, 2012 és 2023 között eltűnt ötmillió munkavállaló a munkaerőpiacról: 269-ről 264 millióra csökkent a számuk, és a brüsszeli Business Europe jelentése szerint 2050-re további 35 millió ember esik majd ki a rendszerből nyugdíjba vonulás és egyéb okok miatt.

