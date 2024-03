Nyitókép: Michael Campanella/Getty Images

*

„Ha valamiért érdemes meghalni egy franciának, az egy nagyon távoli ország számunkra tökéletesen irreleváns problémája! Minden más gyávaság, defetizmus és valószínűleg homofóbia. Macron úr, ön nem elég elkötelezett a jó ügyek mellett! A szöveg kezdetnek jó, de fájdalmasan hiányoznak a tettek! Tényleg illene több bátorságot felmutatni, és a nagy szavak nagy hangerővel történő kimondásán túl valamit cselekedni is! Rossz dolgok ugyanis nemcsak Ukrajnában történnek, nemcsak azt nem engedheti meg a francia nemzet, hogy Oroszország győzzön, hanem általában nem fogadható el a Gonosz jelenléte ezen, az űrben magányosan sodródó kis sárgolyóbison!

Magától értetődő, hogy francia fiatalok százezreinek kell azonnal félbehagynia a rozéfröccsöt és az aktuális melegkalandot a Szajna partján, hogy meghaljanak Kijevért, hiszen mihez kezdenénk Ukrajna nélkül Európában? Amíg a mindig is Ukrajnának nevezett ősi entitás az Orosz Birodalom, kicsivel később Szovjetunió része volt, addig mi, Európa magatehetetlenül sodródtunk a történelem Szküllái és Kharübdiszei közt az ismeretlenbe. Valljuk be, ha a szubszaharai tudásközpontokból (forrás: Netflix) nem érkezik meg hozzánk a gőzmozdony, a C-vitamin és az űrkutatás, bizony sokkal szegényebbek volnánk. De nem támaszkodhatunk mindig rájuk, szükségünk van a világ legelső civilizációjára, a többek között az írásbeliséget és a görög nyelvet feltaláló Ukrajnára is, hogy erősebbek legyünk a Gonosznál! Ezt helyesen ismerte fel Macron úr! Pacsi.

DE! De a gonosz nemcsak Putyin szívében sötétlik, hanem a világ megannyi kontinensének megannyi pontján. Van miért meghalnia egy franciának, van miért elrendelnie Macronnak a teljes (totalen) mozgósítást. A teljesség igénye nélkül soroljuk! Indonéziának a melegjogok hiányáért, Brazíliának az Amazonas-menti erdőirtásokért nyomban, még ma hadat kell üzennie Macronnak; talán egy-egy 8 milliós partraszálló erővel, illetve néhány termonukleáris robbanófejjel már figyelemre méltó eredményeket tudnánk elérni arrafelé, ami után alig győzne hálálkodni az utókor. De ez nem jelentené azt, hogy rendben vagyunk, győztünk a Gonosz felett!”