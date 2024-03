Ellopott egy lovat, majd felvitte a társasházi lakásába (Fotó)

A Lengyelország északi részén lévő Gdansk Wejherowo kerületében egy 19 éves fiatal férfi úgy gondolt, neki nagyobb szüksége van az ügyben érintett lóra, mint annak gazdájának, így fizetés nélkül elkötötte az állatot és hazavitte magához.

A lopott állatot a saját lakásában akarta elrejteni, míg eladja, haza is vitte, azonban a szerencsétlen négylábút nem tudta felvinni a harmadik emeleten lévő lakásába, egyfelől azért, mert a patás nem fért be a liftbe, másrészt azért, mert a lépcsőházban elállták útját a szomszédok.

Mivel a szomszédok korábban még nem láttak lovat a társasházban, azonnal hívták a hatóságokat, egyik lakó pedig elállta az utat, így a fiatal nem tudta a lovat felcipelni a lakásába. A rendőrség kiérve lefoglalta a lovat, ekkor derült ki, hogy az állat eltűnését a valódi gazdája korábban be is jelentette. A férfi ellen lopás miatt indult eljárás, akár öt év börtönt is kaphat.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Mike Campbell / NurPhoto / NurPhoto via AFP