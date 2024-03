Nyitókép: GAVRIIL GRIGOROV / POOL / AFP

„Dimitrij Peszkov kijelentette, hogy Oroszország de facto háborúban áll a Nyugattal. Ez igaz már régen – magam is elmondtam párszor, hiszen messze a fegyverszállításokon túl mutató volt ez elejétől kezdve egyes nyugati országok részvétele. Tehát ne azt keressük, mi a mondat igazságtartalma, hanem azt, hogy miért most mondta ki.

Nos, két lehetőség van. Az egyik az, hogy ez a retorikai válasz Macron elnök és pár más nyugati politikus nem túl bölcs mondataira csapatok küldéséről Ukrajnába. Ezt az az egyetlen ország is leintette, aki valóban képes lenne szárazföldön szembeszállni az oroszokkal, az Egyesült Államok. A francia hadsereg ebben max. a dübrögő egér lehetne az amerikai elefánt mellett – a francia katonák is ezt mondják. De az is lehet, hogy több mint retorika, és ezzel készítik elő a mozgósítást. A »választás« megvolt, azon már nem kell »aggódnia« Putyinnak, persze sohasem kellett – de azért mégis, akármennyire is színház volt, előtte nem rendelünk el mozgósítást.

Most viszont itt az alkalom: Belgorod és az olajfinmítók támadása, + Macron adhat elég PR indokot Ororszországnak. Ráadásul katonailag is gyenge pillanatban van Ukrajna, ha most berántanak 2-300 ezer embert az orosz haderőbe, új frontot tudnának nyitni valahol az államhatár mentén, és Ukrajna biztosan nem tudna erre megfelelően reagálni. A kérdés van-e elég nehézfegyver, felszerelés orosz oldalon. Ha van, megléphetik.

Ennek a háborúnak sok felelőse van, de a fő felelősség azé, aki meghúzta a ravaszt, ez Oroszország. A szövegből, akár orosz, akár nyugati, még nem lesz világháború. De a retorikai és katonai eszkaláció, amit a Kijev és Dnyepro elleni támadás nem is mutatott, nem jó.

Ésszel kellene élni.”