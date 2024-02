Obama főtanácsadója beismerte: az Egyesült Államok is felelős az orosz-ukrán háborúért

„Barack Obama korábbi amerikai elnök egyik volt tanácsadója szerint az Egyesült Államoknak gyorsabban fel kellett volna ismernie, hogy Vlagyimir Putyin megváltozott, amikor 2012-ben elnökként visszatért a Kremlbe, és szókimondóbban kellett volna szembesíteniük a korrupcióval” – írta meg a Radio Free Europe/Radio Liberty.

Mint a lap tájékoztat, Ben Rhodes, aki Obama nemzetbiztonsági tanácsadójának helyettese volt, több olyan találkozót is felidézett, amelyeken Putyin nem tett mást, mint felsorolta azokat a sérelmeit olyan témákkal kapcsolatban, mint a NATO bővítése vagy egyéb olyan intézkedések kapcsán, amelyeket a Kreml vezetője Oroszország Egyesült Államok általi megalázásának tekintett.

Rhodes szerint ez már akkor jelezte, hogy Putyin a komolyabban is a „nacionalizmus és az autokrácia” felé fordul, aminek meg kellett volna kongatnia a vészharangokat az amerikai kormányzatban.

A korábbi tanácsadó szerint az általa említett dolgok hozzájárultak ahhoz, hogy az orosz elnök hajlandó volt olyan kockázatokat vállalni, mint amilyeneket Ukrajnában láttunk.

De Rhodes kitért arra is: egyetért Putyin viselkedésének más megfigyelőivel abban is, hogy egyfajta paranoia alakulhatott ki az orosz elnökben, ami lehetetlenné teszi Putyin számára, hogy „egy centit is engedjen”, mert attól tart, hogy ha megteszi, „az egész (világa – a szerk.) összeomolhat”.

A lap teljes, angol nyelvű cikkét a témában ide kattintva olvashatja.

