Közel az újabb háború: amerikai hadihajóra támadtak a jemeni lázadók

Ugyanakkor ez önmagában korántsem jelent teljes védelmet, Schuster szerint ugyanis a szétlőtt rakéta törmelékei, különösen a nagyobb repeszek akár 500 métert is repülhetnek még nagy sebességgel:

minél közelebb lövik szét a hajóhoz, annál veszélyesebb törmelékek zúdulhatnak a hajó páncélozatlan részére,

és át is hatolhatnak a hajótesten. „Ha a rakéta szuperszonikus, ilyen távolságból akár az összes anyag 70 százaléka is becsapódhat a hajóba”. Emellett az eszköz által befogott magassági tartomány is korlátozott (vagyis fölfelé kevésbé „lát”), ami újabb biztonsági hézagot jelent.

Eddig ment...

Korábban húszik által indított rakéták tucatjait sikerült leszedni jóval távolabb nagy hatótávolságú eszközökkel; mintegy 12 kilométeres távolságból. Hogy ez most kedden miért nem ment, a szakértők szerint aggasztó kérdéseket vet fel, és kivizsgálást igényel.

A Gravely elleni támadás után ugyanis kiderült, egy másik amerikai romboló, a USS Carney is lelőtt közeledő hajóelhárító rakétákat és drónokat, csütörtökön két drónt lőttek le a Vörös-tengeren; két ballisztikus rakéta viszont célt tévesztett – sorolja a cikk.

A lap találgat, hogy a jemeni húszik – akik Irán szövetségesei – vajon Teherán tudtával és jóváhagyásával, sőt támogatásával viszik véghez a hasonló támadásokat,

vagy a perzsa állam kezéből kicsúszott a gyeplő.

Amit eddig tudunk, az alapján mindkettőre van esély.