Így készül Von der Leyen az újraválasztására

Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök bejelentette, hogy ismét elindul a brüsszeli testület vezetéséért. Első ötéves ciklusa idén nyáron jár le, s az EP-választások után kerül sor rendszeresen a Bizottság pozícióinak újraosztására. Amennyiben Von der Leyent megválasztanák, újabb öt évig, összesen egy évtizedig szolgálna a Bizottság élén.

Megindult a nemzetközi kampány

A bizottsági elnöki tisztségre pályázók gyakorlatilag nemzetközi politikai kampányt folytatnak, egy kampányhoz pedig stratégia dukál. Az Euractiv most arról ír, milyen kampánnyal is készül Von der Leyen a döntéshozók meggyőzésére.

Ursula von der Leyen saját hazai anyapártjában,

a német CDU rendezvényén jelentette be, hogy elindul újra az elnökségért.

Beszédében centrista pozíciót vett föl: „Meg kell magunkat védenünk a belső és a külső megosztottságoktól. Biztos vagyok abban, hogy megvan hozzá az erőnk, és ez az a feladat, amivel megbíztam magamat” – jelentette ki Von der Leyen.

CDU-s bejelentése után várható, hogy márciusban az Európai Néppárt bukaresti kongresszusán a mérsékelt jobboldali pártcsalád is beáll Von der Leyen jelölése mögé. Mivel jelen állás szerint az várható, hogy a hagyományoknak megfelelően az Európai Néppárt lesz az EP-választás első helyen befutó pártcsaládja, ezzel Von der Leyen várhatóan az első számú jelölt lesz a pozícióra. Ugyanakkor a valóság azt mutatja, hogy a politikai játszmák felülírják azt az elképzelést, hogy az EP-választási győzelmet arató pártcsalád adná automatikusan a Bizottság elnökét is.

Kérdés: hány támogatót lesz képes szerezni Von der Leyen

Elsősorban az lesz a fontos az EP-választások utáni egyeztetéseken, hogy Von der Leyen az Európai Tanács tagjai, vagyis az EU-tagállamok vezetői közül mennyinek a támogatását tudja megszerezni. Emlékezetes: 2019-ben Emmanuel Macron francia elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök támogatása és lobbija is kellett Von der Leyen bizottsági elnöki tisztségéhez.

Az Euractiv szerint ezúttal már most több európai vezető támogatásáról biztosította Von der Leyent, köztük a finn, a svéd, lett és a litván kormányfő. Az is lehet, hogy még a radikális baloldali nézeteiről ismert Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök is támogatni fogja őt. Kiemelik Giorgia Melonit is: az olasz jobboldali miniszterelnök jó kapcsolatokat ápol Von der Leyennel, s a portál szerint míg Meloniék lejjebb csavarták az EU-kritikus hangokat,

eközben Von der Leyen rendpártibb nézeteket kezdett képviselni az illegális bevándorlás frontján.

Az Euractiv ugyanakkor Von der Leyen kritikusai sorolja föl most Orbán Viktort.

Ursula von der Leyen 2019-ben egy kompromisszumos jelöltnek tűnt, ám az Euractiv szerint az elmúlt öt évben meglehetősen ambíciózus, Brüsszel hatásköreit tágítani kívánó vezetőként lépett föl, többek között a Covid-járvány kezelése, a Brexit lezárása és Ukrajna eddigi EU-s támogatása kapcsán.



A következő évek nagy kérdése az lesz, hogy az európai jobboldal várható előretörése mellett egy esetleges Von der Leyen-féle Bizottság milyen politikát tud képviselni, mennyire tudja az eddigi centrista, mainstream politikákat tartani a fő kihívó EU-kritikus jobboldallal szemben; vagy épp mennyire tud kompromisszumot kötni velük bizonyos területeken.



Az is kérdés, hogy ha az év végén Donald Trump visszatér a Fehér Házba az Egyesült Államokba, az EU miként tudna majd reagálni rá Von der Leyen vezetése mellett.

Az már bizonyos, hogy Von der Leyen megígérte:

egy általa vezetendő következő Bizottságban létrejön a védelmi biztos pozíciója,

és várhatóan egy kelet-közép-európai ország delegálhatná majd ide egyik politikusát.

Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek