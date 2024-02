Elítélteket vetne be az ukrán hadsereg, de fegyver helyett lapátot kapnának

„Denisz Maljuszka, Ukrajna igazságügyi minisztere egy interjúban megjegyezte, több ezer elítélt fejezte ki óhaját, hogy csatlakozna az Ukrán Fegyveres Erőkhöz. Elmondása szerint vannak köztük olyanok is, akik életfogytiglani szabadságvesztésre vannak ítélve” – írta meg a Kárpáti Igaz Szó (Kiszó). Mint a lap tájékoztat:

Legalább 50 000 ukrán nincs regisztrálva a toborzóközpontnál a büntetett előélete miatt.”

Az ukrán tárcavezető szerint a kockázatokra is gondoltak

A Kiszó szerint az ukrán tárcavezető „hangsúlyozta, hogy előreláthatóak azok a kockázatok is, amelyeket az elítéltek mozgósítása vonna maga után. Ennek érdekében az Igazságügyi Minisztérium kész elemzést végezni és annak eredményeit megosztani a területi toborzóközpontokkal és a bírósággal.” Mint tájékoztatott: a büntetett előéletű személyeket nemcsak harci műveletekbe, hanem egyéb, a hadseregnél szükséges munkákba is be lehet vonni. Elmondása szerint azonban ez attól függ, milyen bűncselekmény miatt ítélték el az embert.

Mindenesetre a katonáink nem csak géppuskával harcolnak. Ne fegyvert akarjunk adni nekik, hanem egy lapátot a kezükbe, hogy ássanak”

– idézi a portál a minisztert. A lap kitér arra is: „az Európa Tanács büntetés-végrehajtási statisztikái szerint Ukrajnában 2020 januárjában 52 609 fogoly tartózkodott börtönben.”

